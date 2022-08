A Cerveteri “La Traviata” di Giuseppe Verdi

A Cerveteri all’interno dell’arena spettacolo del Parco della Legnara torna la magia e l’emozione dell’opera lirica. Giovedì 25 agosto alle ore 21:00 l’Orchestra Sinfonica Europa Musica, il Coro Lirico Italiano e l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, con il sostegno del Ministero Beni Culturali presentano “La Traviata”, l’opera in 3 atti di Giuseppe Verdi e che rappresenta una delle composizioni più importanti di quello che universalmente viene riconosciuto come uno dei più grandi operisti di ogni tempo.

“Come ogni estate a Cerveteri torna l’attesissimo appuntamento con l’opera lirica, uno spettacolo che oramai è entrato ufficialmente nella tradizione degli eventi culturali della nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – anni fa come amministrazione abbiamo fatto una scommessa, ovvero quella di portare la magia del teatro e della lirica, all’interno del nostro Centro Storico. Una scommessa che con gli anni si è dimostrata vincente, proprio come testimoniano le tante richieste che ogni anno abbiamo da cittadini residenti e villeggianti che con impazienza attendono di conoscere il giorno in cui è stata programmata”.

“L’opera lirica che da tanti anni siamo orgogliosi di portare a Cerveteri è uno spettacolo davvero meraviglioso – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – un’orchestra straordinaria con musicisti e musiciste d’eccezione, un’imponente scenografia e la magia che solamente l’opera di Giuseppe Verdi è capace di offrire al pubblico faranno vivere un’emozione grandissima. Per questo rinnovo agli appassionati di sempre, l’invito a tornare a Cerveteri e ai cittadini tutti ad assistere a questo appuntamento. Ne rimarranno davvero estasiati”.

“Quest’anno inoltre – conclude il Vicesindaco Federica Battafarano – per la prima volta in assoluto a Cerveteri l’ingresso allo spettacolo dell’opera lirica sarà gratuito. Sebbene il costo del biglietto sia sempre stato estremamente popolare, quest’anno abbiamo voluto avvicinare ancora di più la bellezza dell’opera alla cittadinanza, portandola ad ingresso gratuito per tutti”.

Come sempre, ricco e di qualità il cast dell’opera proposta da Europa Musica. Sul palco, Paola Di Gregorio (Violetta Valery), Giorgio Casciarri (Alfredo Germont), Alessio Potestio (Giorgio Germont), Guido Bernoni (Gastone), Silvio Riccardi (Barone Douphol), Boris Dobrev (Marchese D’Obigny), Viktor Krastanov (Dottor Grenvil), Mariam Gogochuri (Flora Bervoix) Gaia D’Onofrio (Annina). Regia di Natale De Carolis, Direttore Maurizio Morgantini.