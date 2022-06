L'”Ignazio Vian” saluta Vilma Piccioni

Con caloroso saluto, sincero e affettuoso, oggi si chiude un lungo cammino di grande lavoro di Vilma Piccioni Direttore dei Servizi Amministrativi del liceo Ignazio Vian. Una persona di grande esperienza, che ha saputo coniugare responsabilità e dialogo non solo con il personale atama essere un forte punto di riferimento per tutta la comunità scolastica delle due sedi del Liceo ( dal Dirigente , ai docenti, agli studenti e loro genitori).

In momenti come l’attuale, del post-pandemia, guerra e problemi eco-sociali, avere persone di riferimento che si mettono a disposizione, dando in tempo reale, risposte ai problemi e indirizzare secondo etica e nell’interesse collettivo, tutti noi e la società ne trae un vantaggio concreto.

La testimonianza tangibile ricevuta oggi, dimostra che aver lavorato con serietà e professionalità, può creare le condizioni per avere una scuola qualificata e per la costruzione e valorizzazione delle competenze per una classe dirigente del domani.

Il Preside Danilo Vicca, gli Insegnanti , il Personale in attività e in pensione ei genitori rappresentanti in consiglio di istituto, presenti al buffet di saluto , hanno alla fine dell’intrattenimento e del discorso della stessa Vilma che alleghiamo, consegnato un dono e augurato a Vilma Piccioni, il meritato riposo da “pensionata”, cosa che conoscendola, non sarà così, in quanto sempre attenta anche ai problemi del Territorio.

Grazie Vilma!

L’agone nuovo, presente all’appuntamento, ringrazia Vilma e tutti i partecipanti e si augura di ritrovarsi ancora insieme per contribuire e cercare di dare quelle conoscenze che l’associazione è in grado di sviluppare.

Giovanni Furgiuele

Presidente L’agone