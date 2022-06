Covid, i numeri di giornata e la questione-Vadim

“Oggi nel Lazio su 2.823 tamponi molecolari e 5.032 tamponi antigenici per un totale di 7.855 tamponi, si registrano 1.055 nuovi casi positivi (-1.590), sono 5 i decessi ( = ), 552 i ricoverati (-4), 31 le terapie intensive ( = ) e +3.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 768. Al sant’Eugenio concluso il nuovo intervento per Vadim, il ragazzo ucraino ricoverato per gravi ustioni. E’ andato tutto bene e voglio ringraziare l’equipe medica dell’ospedale, se Vadim fosse rimasto in ucraina avrebbe perso la vita”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.