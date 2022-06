Asl Roma 4, la visita del Sottosegretario Pierpaolo Sileri

Nei giorni scorsi il Sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri ha visitato l’ospedale “Padre Pio”. Ad accoglierlo il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, insieme ai direttori sanitario e amministrativo, e ai primari dell’azienda, oltre a numerosi operatori del comparto. Presenti anche i sindaci di Bracciano, Trevignano, Canale Monterano e Manziana.

«Con grande piacere abbiamo accolto questa iniziativa del Sottosegretario Sileri, che per oltre due ore ha visitato i reparti del “Padre Pio”. La presenza dei vertici nazionali della sanità in un ospedale come questo sottolineano nuovamente il ruolo della medicina di prossimità e dei presidi ospedalieri di tutta la regione», ha dichiarato il direttore generale Cristina Matranga.

«La sanità del futuro non può prescindere dal territorio e dalla prossimità. Perché non esiste una medicina di periferia, il centro è dove è la malattia», ha dichiarato il Sottosegretario Sileri. Che poi ha aggiunto: «Valorizzare l’assistenza territoriale è ciò a cui dobbiamo puntare senza sosta, con finanziamenti, personale e formazione adeguati. Per un sistema sanitario che non abbia centro e periferia, ma semplicemente tanti nodi di una rete in grado di arrivare dove è il bisogno di salute».