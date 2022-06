Cerveteri, pubblicato il bando per il pagamento degli affitti

Il Comune di Cerveteri rende noto che è online l’avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi l’annualità 2021. Si può presentare domanda fino alle ore 12:00 di venerdì 24 giugno.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti o locatori di alloggio per esigenze di lavoro o studio all’interno del Comune di Cerveteri con un ISEE non superiore ai 14mila euro oppure con un ISEE non superiore a 35mila euro e che abbiano subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Per presentare domanda è necessario utilizzare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri oppure presso l’ufficio Servizi Sociali, allegando un documento di identità valido, il contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e intestato al richiedente, ISEE ordinario in corso di validità.

“Un aiuto importante alle famiglie, in particolar modo in un periodo come questo in cui le conseguenze della crisi pandemica sono ancora forti all’interno della nostra società – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – con questo bando, che invito i cittadini a consultare con attenzione e a non lasciarsi sfuggire, daremo un piccolo mai concreto sostegno a chi sta facendo difficoltà al pagamento dei canoni mensili della casa in cui vivono. Si specifica che il contributo verrà calcolato in proporzione alla certificazione ISEE e all’entità del canone di locazione pagato mensilmente. Per ogni informazione è possibile contattare il personale dei Servizi Sociali, che ringrazio per l’ottimo lavoro che sempre svolgono e che si trova all’ingresso del Parco della Legnara”.