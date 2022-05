Progettiamo Manziana, il programma

Il nostro programma non è una semplice promessa elettorale: è un progetto basato si valori di giustizia sociale, sull’amore per il nostro paese e sull’attenzione ai problemi della comunità nella sua interezza. Per questo ho deciso di guidare una squadra di persone qualificate, in possesso dei valori necessari alla politica amministrativa per Manziana: la passione, la preparazione in più settori, l’impegno e la serietà. Alcuni di loro continueranno a mettere a disposizione della collettività l’esperienza finora acquisita nell’amministrazione della nostra città. Si è deciso di condividere un progetto che riesca a intercettare le aspirazioni, le necessità, i problemi, i bisogni della nostra cittadina a partire dagli “ultimi”. Nella consapevolezza che è la volontà di riunirsi che rende possibile un programma e non viceversa.

Gaetano Vari