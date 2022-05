Ladispoli al voto, le direttive per chi ha il Covid

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno gli elettori sottoposti a isolamento o trattamento domiciliare per Covid-19 possono inoltrare domanda di voto al domicilio tra 2 e il 7 giugno 2022, anche per via telematica. Alla domanda va allegato un certificato rilasciato dal medico della Asl datato dal 30 maggio in avanti (14.mo giorno precedente la votazione).

Le istanze potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

comunediladispoli@certificazioneposta.it

uffici.demografici@comunediladispoli.it