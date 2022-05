Ladispoli, Palasport pronto

Riceviamo e pubblichiamo – L’attesa è finalmente terminata. A distanza di un anno e mezzo dalla posa della prima pietra il palazzetto dello sport di Ladispoli è pronto per essere inaugurato. L’appuntamento è per sabato 4 giugno alle ore 10:00, in via delle Primule, per il taglio del nastro e la cerimonia di intitolazione della struttura al compianto professor Antonio Sorbo.

Dalle 14:30 avranno inizio le esibizioni delle associazioni sportive, che proseguiranno per tutta la giornata di domenica 5 giugno.

Ospite d’onore della manifestazione sarà la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida alla quale, in segno di riconoscenza e ammirazione per gli straordinari successi conseguiti in ambito sportivo, consegneremo la chiavi della Città.

Sembrava un sogno, ma a volte i sogni si avverano!

Il sindaco Alessandro Grando