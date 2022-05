Regione Lazio, la settimana “raccontata” da Emiliano Minnucci

Ambiente. Tante iniziative messe in campo per la Settimana Europea dei Parchi che rappresentano una grande risorsa per la Regione e sono i polmoni verdi dei nostri territori.

Sanità. Online il nuovo sistema regionale, smart e semplificato, per prenotare gli screening di patologie oncologiche.

Economia. Stanziati dalla Regione Lazio 10 MLD/€ a beneficio delle imprese giovanili e femminili.

Trasporti. Si è svolto un importante convegno organizzato dall’assessore Alessandri, alla presenza del Presidente Nicola Zingaretti, nel quale è stato presentato il lavoro fatto dalla Regione in questi anni per risanare e rilanciare il sistema trasportistico.