Il “Mantello della vita” domenica in Cattedrale a Civitavecchia

Si concluderà domenica 29 la “Settimana del Sollievo” che, anche quest’anno, ha visto susseguirsi eventi culturali e attività socio-sanitarie all’interno dell’Hospice Carlo Chenis. La giornata conclusiva si svolgerà domenica 29 alle ore 19.30 sul sagrato della cattedrale di Civitavecchia dove verrà esposto il “Mantello per la vita” composto da oltre 2000 mattonelle realizzate all’uncinetto e ai ferri da volontari di diverse associazioni.

All’esposizione del mantello, simbolo dell’abbraccio delle cure palliative, sarà presente Mons. Cono Firringa, parroco della Cattedrale, e le autorità cittadine.

“ La ASL Roma 4 da tempo è impegnata nelle attività palliative e nel sensibilizzare la popolazione alla Cultura del sollievo. L’iniziativa di domenica si pone in questo solco e invito tutta la cittadinanza a partecipare. Ringrazio coloro che hanno collaborato alla realizzazione del mantello“. Ha dichiarato il direttore generale della ASL Roma 4 Cristina Matranga.

Di seguito le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Fidapa, Adamo, Andos, Banda Puccini, Scuola canto “Lorena Scaccia”, Croce Rossa, Crocerossine d’Italia, AVO Ladispoli, Consulta Donne Civitavecchia, Il Volontariato promuove la vita,

Coro dei Bimbi, il Ponte,

In the Cloud, Avis, Purple gospel choir Tolfa, Le Zucche Allegre, Lions, Rotary, numerose Parrocchie della Diocesi di Civitavecchia, Chiesa Cristiana Evangelica, Chiesa Battista, Centri Diurni del CSM cargiver e pazienti in carico all’assistenza domiciliare del “Carlo Chenis” e da privati cittadini.

Il progetto ha visto il contributo della Fondazione Cariciv.