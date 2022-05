Ariccia ospita il concorso dei cori del Lazio

Domenica 29 maggio, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia, si terrà il Concorso Corale Regionale “Roma 2022”. Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna il concorso organizzato dall’ Associazione Regionale Cori del Lazio, in collaborazione con il “Coro in Maschera di Ariccia” , sarà diviso in due categorie e vedrà la partecipazione di 9 cori per un totale di circa 250 coristi provenienti da tutta la regione che verranno giudicati da professionisti di alto livello tra cui Piero Monti direttore del coro Accademia Santa Cecilia.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli – il Comune di Ariccia si distingue per il sostegno e la promozione delle attività culturali sul territorio. Il Concorso Corale aprirà la kermesse culturale del Comune di Ariccia “ARICCIA DA AMARE Estate” che vedrà al suo interno eventi di altissimo livello al pari di questo”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Anita Luciano consigliera con delega ai rapporti istituzionali con le Associazioni del territorio e da Irene Falcone consigliera con delega alla scuola: “Il concorso è un evento importantissimo per il settore culturale con un indotto per la nostra città di circa 500 /600 persone tutte concentrate nella giornata di domenica 29 Maggio. L’evento sarà elemento di lustro e di vanto per il nostro territorio e rappresenterà pertanto una grande occasione per la nostra città che mai prima d’ora aveva ospitato un concorso Regionale di tale livello, oltre che per tutte quelle attività collaterali legate al cosiddetto turismo culturale.

“Quando le reti istituzionali riescono ad abbattere i confini, valorizzando la Cultura e i territori in tutto il loro essere – ci ha tenuto ad aggiungere Anita Luciano – allora possono dire di aver raggiunto l’obiettivo più alto che un’Amministrazione possa porsi e cioè poter utilizzare l’arte e la cultura come strumenti per costruire una società capace di coinvolgere ed accogliere le persone”.

Il Concorso sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma dell’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio)