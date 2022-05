Sabato a Campo di Mare “Europa Verde” a sostegno di Elena Gubetti

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di “Europa Verde” sabato 28 maggio alle ore 11:00 sarà a Campo di Mare, presso lo Stabilimento Ezio la Torretta a sostegno della candidatura a Sindaca di Cerveteri di Elena Gubetti. L’incontro, aperto a tutti e organizzato dal gruppo di Cerveteri guidato da Roberto Giardina, sarà occasione per affrontare tematiche ambientali e per parlare del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale a tutela e valorizzazione della Palude di Torre Flavia. Oltre a Bonelli, interverrà Filiberto Zaratti, co-portavoce di Europa Verde Lazio.

“Ringrazio l’Onorevole Bonelli per aver inserito all’interno del suo tour nel Lazio un passaggio anche nella nostra città e per aver scelto come luogo un posto simbolo, caratteristico di Cerveteri come la Palude di Torre Flavia – dichiara Elena Gubetti, candidata Sindaca della Coalizione Esserci 3.0 – le tematiche ambientali in questi anni sono state al centro della nostra azione amministrativa: siamo stati il Comune che ha avuto il maggior incremento in percentuale di rifiuti correttamente differenziati, tra i primi comuni in assoluto ad introdurre la TARIP, abbiamo combattuto, ogni giorno, in ogni sede, contro ogni forma di eco-mostro, respingendo al mittente ogni minaccia di nuove discariche nel nostro comprensorio. Siamo stati il Comune che con impegno e costanza ha lavorato senza sosta per la riscoperta, la tutela e la promozione di un sito unico al mondo come la Palude di Torre Flavia, liberandola tra l’altro da uno stabilimento totalmente abusivo che per troppi anni, nell’indifferenza generale di tutti, continuava ad esercitare proprio all’interno del sito protetto”.

“L’incontro di sabato sarà occasione non solo per parlare di tematiche ambientali – prosegue la candidata a Sindaca Elena Gubetti – ma sarà anche modo per parlare del lavoro svolto a Campo di Mare e per il mare della nostra città, dalla realizzazione del nuovo lungomare, all’arretramento della linea demaniale, al potenziamento dei depuratori. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.