Oggi c’è l’astensione degli avvocati penalisti

Oggi in tutto il Lazio, ci sarà l’astensione degli avvocati penalisti per denunciare le condizioni di criticità dell’esecuzione penale e della sorveglianza. Quindi, non lavoreranno domani gli avvocati iscritti alle Camere penali di Viterbo, Civitavecchia, Cassino, Latina, Frosinone e Roma.

Sempre oggi si svolgerà a Roma un’assemblea di tutte le camere penali del distretto dalle ore 10,30 alle ore 14,30 nella città giudiziaria di piazzale Clodio, aula 19 palazzina B, alla quale prenderanno parte i presidenti delle camere penali, il garante nazionale delle persone private della libertà personale Mauro Palma, la presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi, il provveditore Dap Lazio-Abruzzo-Molise, Carmelo Cantone, la presidente di Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini, la presidente d’origine viterbese della quarta sezione penale del tribunale di Roma, Roberta Palmisano.