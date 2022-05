Libri, Anguillara, domani la presentazione di Lebensborn

Dobbiamo ringraziare Maria Delfina Tommasini per aver

scritto un romanzo che tratta un tema poco conosciuto. Il progetto

Lebensborn fu ideato da Heinrich Himmler alla fine del

1935, e ampliato con l’inizio della guerra, per aumentare la

popolazione ariana in germania e ovviare al problema della

bassa natalità nel paese. Un programma micidiale con il rapimento

di migliaia di bambini che dovevano essere germanizzati

e l’uccisione di coloro che non rientravano negli

standard previsti. È questo il nucleo attorno al quale ruotano

i tanti eventi di questo romanzo storico denso di azione e sentimenti.

Dolore, speranza, amore, tradimento, abbandono,

sorpresa e mistero, come quello annunciato nel prologo.

La storia inizia nel 1940 in Norvegia dove, dopo l’invasione

da parte della germania, si vive male visto che oltre ai nazisti

tedeschi ci sono quelli norvegesi, altrettanto crudeli, disumani,

spietati. L’autrice ci presenta Britt e astrid, e racconta

con grande tenerezza e intensità un’amicizia vera, quella che

non giudica, che non si arrende davanti agli ostacoli e che

dura tutta la vita. Il fratello e il padre di Britt fanno parte della

resistenza mentre astrid, che non ha il padre, vive in condizioni

economiche disagiate.

Tutto comincia quando il padre di Britt invita a cena due

soldati norvegesi del National Samling, il governo collaborazionista

di Vidkun Quisling, e due ufficiali tedeschi, per carpire

loro informazioni utili alla resistenza. In seguito l’uomo

chiede al figlio Erik di informare i ragazzi che si trovano sui

monti di quanto è riuscito a scoprire durante la cena e Britt

lo accompagna con gli sci fino a un certo punto per poi tornare

indietro. È proprio adesso che la ragazza rivede il capitano

delle SS Mark che ha conosciuto durante la cena a casa

sua. Si stupisce nel constatare che è un uomo sensibile e gentile,

un musicista colto e raffinato. Dunque, pensa la ragazza,

anche il nemico può avere lati umani e nei successivi incontri

testo Tommasini_Layout 2 02/02/2022 20:07 Pagina 5

si rende conto di avere con lui molte passioni in comune:

l’arte, la musica, il cinema.

Nel frattempo Erik ha dei contrattempi che ritardano il

compimento della sua missione e il ritorno a casa. La sua assenza

viene notata e i nazisti cominciano a sospettare di lui.

Britt teme per la sorte del fratello e anche per olav, il compagno

di scuola che le piace da tempo, misteriosamente scomparso.

gli appuntamenti segreti tra Britt e il nazista Mark portano

a un amore proibito che avrà conseguenze inaspettate e naturalmente

a una serie di domande e dubbi. Ci si può innamorare

di un nemico? Di qualcuno che pur essendo diverso

dai suoi compagni aguzzini fa parte di un esercito che porta

orrore e morte? Quali sono i pensieri di Britt? Quali le sue

paure?

Da questo momento la storia ci travolge con una serie di

eventi e colpi di scena che riguardano la scomparsa di olav,

l’attività partigiana di Erik e del padre, l’angoscia di Britt che

aspetta un bambino, l’amicizia sincera e comprensiva di

astrid che, a sua volta, ha trovato l’amore. E mentre la guerra

incalza, si apre il capitolo del programma Lebensborn in cui

Britt si rifugia fiduciosa.

Maria Delfina Tommasini ci fa scoprire cosa accade in

quelle cliniche, come finiscono le madri e i bambini, come

cambia il loro futuro. Una realtà poco esplorata dai romanzieri,

soprattutto quella norvegese. Nel paese vennero aperti

dal 1941 diversi centri Lebensborn dai quali alla fine della

guerra uscirono circa novemila bambini con madre norvegese

e padre tedesco. L’intenzione di Himmler era quella di trapiantare

in germania donne nordiche che, più delle tedesche,

soprattutto di quelle del sud, corrispondevano alle caratteristiche

razziali volute. Molti bambini norvegesi, rapiti, portati

in germania e poi dati in adozione, sono cresciuti senza conoscere

la loro vera identità. Nel dopoguerra i piccoli nati

nelle cliniche del Lebensborn furono considerati gli orfani del

disonore, privati del diritto di cittadinanza e messi al bando,

mentre le madri erano ritenute traditrici e prostitute.

Riprendendo la trama del libro, in cui fino a un certo punto

la storia è intervallata da brani del diario di Britt, il tempo

corre veloce e il lettore è coinvolto emotivamente in quello

che accade alla protagonista e alla sua famiglia. Subentra un

nuovo personaggio, Inga, figlia di astrid ed Erik, che vuole

scoprire cosa sia accaduto alla zia Britt e in che modo la sua

famiglia abbia partecipato alla resistenza.

È a lei che l’autrice passa adesso il testimone e noi la seguiamo

mentre frequenta l’università e, appassionata d’arte,

anche l’accademia di pittura, lavorando contemporaneamente

in una radio. attraverso l’intervista a una cantante,

Inga scopre la terribile realtà del Lebensborn e, pur con il

cuore spezzato da un amore infelice, decide di indagare insieme

agli amici Kaspar e anja sul micidiale progetto nazista.

ancora non sa che le vere sorprese sconvolgenti riguardano

proprio il suo passato.

Le ricerche portano Inga in germania e all’incontro con

una donna che risolve gran parte dei suoi dubbi ma apre

un’altra porta sull’orrore nazista: gli esperimenti sui bambini

del medico Josef Mengele.

È il momento di tornare al prologo in cui Inga, diventata

un’affermata pittrice, si trova con Kaspar a Roma, nella cappella

Sistina. Il breve colloquio con una donna appassionata

d’arte la spinge a riprendere le ricerche sul suo passato che si

concludono in modo sorprendente a Firenze.

Il romanzo, che appassiona dalla prima all’ultima riga, è

frutto di intense ricerche dell’autrice che, come in altre opere,

ha la capacità di fare entrare il lettore nei luoghi descritti mirabilmente

in ogni dettaglio, nella mente dei personaggi, nelle

atmosfere dell’epoca. Se pur breve e lineare, è un’opera corposa

con un susseguirsi di eventi apparentemente inspiegabili,

di sentimenti contrapposti, di verità taciute per molto

tempo, di destini che si incrociano percorrendo strade diverse.

Il finale è la giusta conclusione dell’impegno di Inga (e naturalmente

dell’autrice del romanzo) nel far rivivere la memoria

delle donne del Lebensborn e dei loro figli: il primo ministro Erna Solberg nel 2018 ha parlato delle circa cinquantamila

ragazze norvegesi che, durante l’occupazione nazista,

si innamorarono di soldati o ufficiali tedeschi ed ebbero

dei bambini con loro. Dopo la liberazione furono discriminate

e perseguitate, per questo il governo ha ufficialmente chiesto

scusa a quelle donne e ai loro figli.

Prefazione di Cinzia Tani