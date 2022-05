E’ alle viste la Conferenza Nazionale delle Green City che avrà luogo il 6 giugno a Milano dalle 15 alle 17.30 promossa dal Green City Network della Fondazione, in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA, che si terrà nell’ambito del primo Festival per la Giornata Mondiale dell’Ambiente di Green&Blue organizzato dal Gruppo GEDI.

In tale occasione verranno presentati i risultati dell’indagine sull’Impegno delle città verso la neutralità climatica condotta su un campione di città italiane di diverse dimensioni tra marzo e aprile 2022.

La conferenza sarà aperta dalla relazione introduttiva di Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. A seguire, moderati da Jaime D’Alessandro di La Repubblica, interverranno Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico del GSE e Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA – International Renewable Energy Agency. Presenterà le best practice europee Fabrizio Tucci, Direttore del Dipartimento PDTA della Sapienza Università di Roma. Si terrà poi la tavola rotonda con le città aperta dal Sindaco di Milano, Beppe Sala, a cui parteciperanno i Sindaci di diverse città italiane. L’evento si svolgerà a Milano ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti in Via Carlo Botta 18.