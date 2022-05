Acqua, Talete, nuovo sito aziendale

È on line il nuovo sito web di Talete S.p.A (www.taletespa.eu) evoluto non soltanto dal punto di vista grafico, ma anche nell’organizzazione dei contenuti.

La volontà è quella di rendere piacevole la navigazione attraverso i vari contenuti e agevolare l’utenza nella ricerca delle informazioni necessarie.



Il sito è “responsive”, capace cioè di adattarsi ai vari “device “(pc, tablet o smartphone) e rendere quindi semplice l’esperienza della navigazione.

L’ottimizzazione ha tenuto conto delle indicazioni basilari per assicurare all’utente finale una informativa generale secondo le disposizioni dell’Autorità (ARERA).

Nella homepage è possibile orientarsi tra diverse aree tematiche con accesso diretto alle sezioni più utili: servizi per il privato, servizi per l’impresa, sportello online…

“L’intento – conferma Salvatore Genova, Amministratore Unico di Talete S.p.A. – è quello di avere un sito adeguato alla norma di settore e di consentire uno sguardo generale sull’operatività dell’azienda, offrendo servizi sempre più adeguati alle esigenze delle comunità.

Talete S.p.A. considera prioritario il rapporto con l’utenza e invita a seguire, nell’ottica del fornire una informazione sempre più capillare, anche le pagine social (Facebook e Twitter) per un’interazione immediata e diretta riguardo l’andamento del servizio idrico integrato”.