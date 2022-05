XV municipio, sabato altro open day per la carta d’identità elettronica

Per incrementare le opportunità di rilascio della carta d’identità elettronica e ridurre i tempi di attesa, il Municipio Roma XV ha previsto per sabato 28 maggio 2022 l’apertura straordinaria della sede Anagrafica di La Storta (via Enrico Bassano, 10) dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Per favorire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, è necessaria la prenotazione on line nella giornata di venerdì 27 maggio: dalle ore 9.00, e fino ad esaurimento delle disponibilità, si potrà quindi richiedere un appuntamento per il rilascio della carta di identità direttamente tramite l‘Agenda CIE

Tutti i cittadini che otterranno il ticket di prenotazione, avranno quindi garantita la possibilità di effettuare la richiesta di rilascio della CIE nella giornata di sabato 21 maggio 2022, recandosi presso la sede sede Anagrafica di Prima Porta muniti di fototessera e di una carta di pagamento elettronico.