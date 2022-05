Roma, Campus Bio-Medico, domani c’è “Alberi per un futuro sostenibile”

Domani alle 11 nel Campus Bio-Medico, in via Alvaro del Portillo 200 a Roma, si terrà la presentazione della nuova piantumazione nella riserva naturale di Decima Malafede nel quartiere di Trigoria, realizzata dal Campus Bio-Medico SpA, in collaborazione con Arbolia ed il supporto di RomaNatura. Nell’area individuata sono state piantate complessivamente 3.680 piante di differenti specie arboree (farnetto, cerro, sughera, sorbo domestico, orniello, acero campestre, ontano nero, frassino ossifillo, pioppo bianco, pioppo nero, salice bianco), arbustive (sambuco, biancospino, fusaggine, sanguinello, pruno selvatico, ligustro, melo selvatico, ginestra comune) e autoctone.

All’evento prenderanno parte: il Direttore Generale di Campus Bio-Medico SpA, Domenico Mastrolitto; il Presidente di RomaNatura, Maurizio Gubbiotti; la Presidente del IX Municipio di Roma, Titti Di Salvo; il Presidente di Arbolia Mario Vitale; l’amministratore delegato di Arbolia, Salvatore Ricco.