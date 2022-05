Polimnia Ritmica Romana, le allieve sono vicecampionesse d’Italia

Non termina la scia di successi della Polimnia Ritmica Romana. Lo scorso fine settimana le ginnaste della categoria alliene (le più giovani del settore agonistico federale) si sono laureate vicecampionesse a Sarnano (Macerata).

“Siamo arrivati a questo appuntamento, cui mancavamo da alcuni anni”, hanno raccontato le allenatrici Michela Conti, Liliana Iacomini e Marzia Farlò, “dopo aver conquistato il passaggio diretto con la squadra Gold 2 Campione Regionale e la qualificazione con la squadra Gold 1 argento in Zona Tecnica. Abbiamo affrontato questa gara con l’impegno che merita perché da sempre rappresenta una bellissima vetrina per il vivaio dei migliori Club d’Italia, oltre ad avere una formula che la rende particolarmente accattivante. L’attuale calendario, che vede il Campionato di squadra allieve praticamente sovrapposto al Campionato di insieme, ha reso oltremodo faticosa la preparazione, ma noi abbiamo puntato sulle nostre wonderlittlewomen e ci siamo rimboccate le maniche per preparare entrambi i campionati con grande entusiasmo. E finora i risultati ci hanno dato ragione”.

Il panorama del Campionato non ha deluso le aspettative: livello stratosferico e spettacolo assicurato per il pubblico finalmente presente. Per entrambe le squadre schierate dalla Polimnia si trattava di un esordio in questa prestigiosa gara: nessuna di loro aveva mai affrontato prima un Campionato Nazionale di squadra allieve Gold, ma le ragazze hanno mantenuto il sangue freddo e si sono messe in luce positivamente in un contesto di assoluta elite.

La squadra Gold 1 con Laura Colcerasa, Giulia Foderà, Helena Garofalo e Leila Rosati ha pagato un po’ di più l’inesperienza commettendo qualche imprecisione, ma nonostante questo si è fatta notare e ha ottenuto punteggi eccellenti andandosi a piazzare a metà classifica.

La squadra Gold 2, con Gaia Comuzzi, Elisa Rossi ed Emma Carleschi, tutte classe 2011, è scesa in pedana agguerrita e convincente già in qualificazione, piazzandosi al terzo posto dopo due mostri sacri (Ginnastica Fabriano e Raffaello Motto). In finale il trio verdolino si è migliorato ancora e, trascinato da un’esecuzione al cerchio a coppie best score e da una strepitosa Emma Carleschi che ha mantenuto la concentrazione per ben 3 esercizi consecutivi, è salito sul secondo gradino del podio regalando alla Polimnia un risultato storico: vicecampionesse d’Italia, alle spalle della Raffaello Motto di Viareggio con un distacco di soli 3 decimi. A completare il podio al terzo posto la Zodiaco di Ravenna.

E così questo ennesimo successo si va ad aggiungere a quelli che hanno portato la Polimnia Ritmica ROmana sugli scudi già in diverse occasioni in questa stagione: a livello individuale brillano il titolo nazionale nel Torneo Gold conquistato da Elizabeta Havryliv nella categoria senior, il titolo di vicecampionessa d’Italia della giovane promessa Emma Carleschi nella categoria allieve Gold e la promozione in serie A1 del Team Gold, oltre ovviamente a una serie di titoli regionali in tutti i campionati.

Appuntamento nel prossimo fine settimana a Folgaria, dove le verdoline saranno nuovamente in pedana nel Campionato Nazionale di insieme Gold.