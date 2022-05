A Lanuvio c’è “percorsi fiabeschi”

Dal 28 al 30 maggio 2022 presso il Cantinone di Palazzo Colonna in Piazza Santa Maria Maggiore a Lanuvio sarà allestita la mostra “Percorsi fiabeschi. L’iniziativa, che coinvolge i bambini dai 3 ai 13 anni, è patrocinata dal Comune di Lanuvio e dalla Nuova Pro Loco.

“L’idea di promuovere un progetto sulla fiaba, in particolare quella dell’est Europa, piena di figure ambigue ora spaventose e minacciose, ora preziose alleate dei personaggi, nasce non solo dal bisogno di evasione in un periodo storico così tanto difficile ma anche e soprattutto dal desiderio di insegnare ai giovanissimi che le difficoltà della vita si possono sempre superare, proprio come fanno i personaggi delle fiabe, attingendo non necessariamente a mezzi magici ma anche alla propria tenacia, alla propria perseveranza e coraggio nell’affrontare gli ostacoli” ha dichiarato Alessandro De Santis Assessore alla Cultura del Comune di Lanuvio. “Come amministrazione ci teniamo a dare loro, citando Corrado Augias, “una bussola per orientarsi in un confuso presente”, superando con essa la paura dell’ignoto che, ogni tanto, può rivelarsi anche un’opportunità da cogliere”