Talent Day al CpI di Porta Futuro – Testaccio

Il 26 maggio dalle 9 alle 16 nel CpI di Porta Futuro – Spazio Lavoro Testaccio, si terrà una giornata di recruiting per far incontrare imprenditori del settore della ristorazione e di altri pubblici esercizi con coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

L’evento è organizzato da Fipe Confcommercio Roma e Infojobs, in collaborazione con la Regione Lazio, i Centri per l’impiego e gli Istituti professionali. Nel corso della giornata ci sarà spazio per una tavola rotonda dal titolo “Talent Day: FIPE per il futuro dei giovani nel Lazio” dove è prevista la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore al Lavoro, Formazione e Scuola Regione Lazio, Claudio Di Berardino, e del Direttore regionale dell’Agenzia Spazio Lavoro, Paolo Weber.

Per scoprire le offerte in evidenza, e iscriversi ai colloqui di lavoro oggetto del Talent Day.

Si ricorda che è obbligatorio indossare un DPI di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. È fortemente raccomandato il rispetto del distanziamento sociale di sicurezza.