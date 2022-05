Annullato il volo (dimostrativo) del “drone-farmacia”

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che non consentono la dimostrazione del volo sperimentale, è stata annullata la conferenza stampa per la firma del Protocollo d’intesa tra Regione Lazio ed Enac sull’utilizzo di droni per il trasporto di farmaci, plasma, organi e dispositivi medici, pervista per domani (mercoledì 25 giugno) alle ore 11 presso via Antonio Zara presso la zona cargo dell’aeroporto di Fiumicino. La conferenza stampa e il volo dimostrativo saranno riprogrammati non appena il meteo lo permetterà. Lo comunicano in una nota congiunta la Regione Lazio e l’Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile.