Ambiente, luci accese su Roma Natura

“I parchi oggi rappresentano uno dei principali hotspot turistici in grado di soddisfare le esigenze di una fruizione sempre maggiore e consapevole, in armonia con l’ambiente e con le comunità locali, in modo tale che essi siano la parte fondamentale dello sviluppo turistico – dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente di RomaNatura, – un turismo sostenibile, inteso come elemento di valorizzazione del territorio unito alla conservazione della natura, del paesaggio e della sua fruibilità, contribuendo in modo positivo e equo allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità di vita delle persone che vivono, lavorano o frequentano i parchi.

Proprio perché convinti che le aree protette si presentino oggi come destinazione turistica ideale, – prosegue Gubbiotti, – in cui il patrimonio paesaggistico, naturalistico e culturale, si integra all’alto valore formativo ed educativo, ricreativo e sociale dello sport, abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa l’Associazione Sportiva Dilettantistica RomaCammina ASD, con l’intento di creare un continuum naturale di qualità, non solo in termini ambientali ma, più in generale, per lo sviluppo turistico del territorio, affinché le attività motorie, ludico e ricreative diventino l’occasione per richiamare l’attenzione sui parchi sul valore imprescindibile della biodiversità.

Implementare la conoscenza dell’attività motoria favorendo lo sviluppo di una coscienza ambientale ed una maggiore attenzione alla promozione e salvaguardia delle risorse del territorio – conclude Gubbiotti, – valorizzando quindi tutte quelle attività legate al binomio sport-natura che rendono attivi e dinamici questi territori”.

Siamo davvero felici di questa sinergia di intenti – sottolinea Donatella Masiero, Presidente di RomaCammina – che ci unisce: la promozione di attività sportive come il Nordic Walking e la Camminata Sportiva è lo scopo con cui è nata l’Associazione. Sin dai primi scambi – conclude Donatella Masiero – ci ha unito l’obiettivo di realizzare attraverso il cammino una trama che leghi tutte le Riserve di RomaNatura per sensibilizzare sempre di più sull’importanza, in una città come Roma, della mobilità lenta e sostenibile in ambito urbano.