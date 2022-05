A Cerveteri il percorso didattico-concertistico Cerite

A Cerveteri secondo appuntamento con le bambine e i bambini della Scuola Giovanni Cena. Domani infatti, martedì 24 maggio a partire dalle 19 saranno in Piazza Santa Maria in concerto insieme ai musicisti del Gruppo Bandistico Cerite.

“Si tratta del secondo dei tre concerti previsti da questo percorso didattico-concertistico, finanziato dalla Regione Lazio e che la Scuola Giovanni Cena, con il Dirigente Scolastico Vincenzo Colucci, la Maestra Maria Carmela Termini, il Prof. Francesco Bracci e il Maestro Augusto Travagliati hanno saputo cogliere nel migliore dei modi – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – alcune settimane fa, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone si è svolto il primo concerto e la bravura, la passione e l’amore con le quali i nostri ragazzi si sono avvicinati al mondo della musica e si sono esibiti hanno emozionato tutti i presenti”.

“Anche in questa occasione – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – i nostri ragazzi, insieme ai musicisti e le musiciste del Gruppo Bandistico Cerite, si esibiranno in brani tipici dei complessi bandistici, più o meno celebri. Un progetto questo, durato per l’intero anno scolastico, che ha visto il Maestro Augusto Travagliati, direttore del Gruppo Bandistico Cerite, vera istituzione dell’arte e della cultura musicale cittadina, recarsi a scuola in orari extracurriculari per far avvicinare, giorno dopo giorno, i più piccoli agli strumenti musicali. A lui e a tutto il personale docente, il mio più sincero ringraziamento e plauso per quanto fatto”.

“L’auspicio – conclude il Sindaco – è che questo progetto possa aver lasciato in tutti i bambini e le bambine qualcosa di importante, ma soprattutto possa aver acceso in loro la passione per il mondo della musica, tale, un giorno, da volerli spingere a proseguire in questo ambito e poter magari vestire la divisa del nostro meraviglioso Gruppo Bandistico Cerite”.

I ragazzi, si esibiranno suonando il flauto dolce, tastiere e percussioni in marce brillanti e brani bandistici. L’appuntamento successivo è per il giorno 7 giugno, all’interno del plesso scolastico della scuola Giovanni Cena.