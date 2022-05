Covid e Vadim, parla l’assessore D’Amato

“Oggi nel Lazio su 3.509 tamponi molecolari e 10.153 tamponi antigenici per un totale di 13.662 tamponi, si registrano 1.716 nuovi casi positivi (-763), sono 3 i decessi (-4), 729 i ricoverati (-16), 44 le terapie intensive (+2) e +2.003 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%. I casi a Roma città sono a quota 953.

Prosegue il decorso post operatorio di Vadim il ragazzo ucraino che ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvare la madre. Buono l’attecchimento, complessità elevata con oltre 4.500 cm quadrati di epidermide innestata. Se fosse rimasto in Ucraina sarebbe morto. Forza Vadim!”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.