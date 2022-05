La Regione Lazio lancia Atelier arte bellezza e cultura 2022

La Regione Lazio rilancia la formula degli Atelier Arte Bellezza e Cultura, già finanziati nella programmazione 2014-2020 attraverso il FESR e il FSE.

Raccogliendo le sfide di un’Europa più intelligente, più sociale e inclusiva, nell’ambito della programmazione comunitaria del FESR e del FSE+ 2021-2027, l’idea degli Atelier si rifà alle botteghe medievali di artigianato produttivo, in modo contemporaneo e visionario.

Il tema comune e centrale per una rinascita del territorio e per far ripartire l’industria della Cultura e del turismo dei nuovi Atelier Arte Bellezza e Cultura sarà “l’immaginario”.

La “Manifestazione di interesse”

Con la nuova “Manifestazione di interesse”, la Regione intende raccogliere candidature per selezionare per ambiti provinciali luoghi che diventino attrattori culturali e turistici in grado di sviluppare percorsi di innovazione e digitalizzazione contribuendo, al contempo, a sostenere tematiche volte a una maggiore connessione e inclusione sociale.

Questi luoghi costituiranno un ideale punto di incontro fra il “magico e il moderno” e dovranno rappresentare un unicum dal punto di vista storico, culturale, architettonico o paesaggistico e suscitare stupore e meraviglia.

La Manifestazione non include Roma Capitale dove, in virtù degli Accordi sottoscritti tra le Parti, la Regione procederà all’individuazione del luogo dell’immaginario di concerto con l’Amministrazione capitolina.

Presentazione delle candidature

Per presentare una candidatura è possibile compilare l’apposito format presente sul sito fino alle ore 12 del 16 giugno 2022

https://www.lazioinnova.it/abc-candidature-luoghi-format-di-candidatura/

I soggetti proponenti

I soggetti pubblici che possono candidare i luoghi sono Province, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni.

Ogni proponente potrà candidare un solo luogo.