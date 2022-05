La festa di San Bernardino

Riceviamo e pubblichiamo – La nostra Comunità si avvicina alle celebrazioni liturgiche e ai tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Trevignano Romano San Bernardino da Siena e alla “Sagra del Pesce Marinato” giunta alla sua 49esima edizione.

Dopo le limitazioni degli anni precedenti causa pandemia potremo finalmente tornare a riunire la Comunità intorno ai valori dello stare insieme e della riscoperta delle tradizioni.

Immancabile l’assaggio del prodotto gastronomico locale del “pesce marinato” preparato sapientemente come da ricetta tradizionale e sempre amorevolmente dai volontari dell’associazione “il

Cormorano”. Presso il loro stand gastronomico sarà possibile acquistare il pesce marinato e degustare altre prelibatezze del lago e del territorio.

Il programma prevede, oltre al villaggio del mercatino del lago, varie attività ludiche per bambini e di intrattenimento musicale, le nostre bravissime majorettes si A.M Sport Angela Giuliani , la caccia al rifiuto per i più piccoli Rifiuthlon di AICS Ambiente APS e tanto altro. Come da tradizione, per i più piccoli avremo la gara di pesca a cura dell’associazione Guastatorispinningclub TrevignanoRomano, lo spettacolo pirotecnico sul lago e la grande tombola di piazza. Insomma..evviva San Bernardino!!

Un grazie speciale va al nostro parroco Gabriel DonGa, alla Comunità parrocchiale, a tutti i cittadini volontari e alle associazioni coinvolte ed in particolare all’Apt Trevignano Romano, ai ragazzi dell’Associazione FesteggiAmo Trevignano APS e al gruppo comunale di Protezione Civile Trevignano Romano che hanno curato con passione insieme al Comune tutta l’organizzazione.