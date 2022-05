Alla parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri musica lirica per la pace

Un messaggio di pace scritto in musica. Si svolgerà domenica 29 maggio alle ore 19 nella Parrocchia Santissima Trinità il “Concerto per la Pace”, appuntamento di musica lirica con la soprano Orietta Manente e il Maestro Luigi Mastracci, pianista, compositore e direttore d’orchestra di rinomata fama nazionale.

Un evento di grande spessore artistico, posto a conclusione del mese “Mariano”, ma che vuole lanciare una chiara, forte e sentita speranza di pace ad una società come quella odierna fortemente scossa e segnata dalla guerra in Ucraina, lontana ma terribilmente vicina.

Ricca e di prestigio la carriera di entrambi gli artisti, con collaborazioni di primissimo livello e premi in bacheca importantissimi. In particolare, per la Soprano Orietta Manente, formatasi presso l’Accademia di Santa Cecilia, da segnalare il premio Maria Callas e il Pavarotti International.

“Un concerto dove non solo si potrà assistere all’esibizione di due artisti dalla carriera davvero importante, ma anche un modo per condividere pensieri e riflessioni di pace – dichiara la Vicesindaca Elena Gubetti – con l’occasione mi complimento con tutto il corpo Parrocchiale per aver organizzato questo evento davvero di pregio, in particolar modo Dimitri Terenzi per la sensibilità e l’impegno profuso.