A Trevignano per… “sporcare” i prati con coriandoli di semi

Prima la gara a premi di raccolta di piccoli rifiuti, la Rifiuthlon, diventata ormai un classico dell’educazione ambientale trasformata in gioco, poi il lancio di un nuovo inedito format eduludico: ‘Sporchiamolo tutto’ con quella che sarà la prima tappa, patrocinata dal comune di Trevignano Romano, di un tour di repliche in moltissime località della penisola.

Domani a Trevignano Romano dalle 10 all’interno del Parco Comunale in via degli Asinelli 10, i piccoli partecipanti, insieme ai genitori, dopo essere stati sensibilizzati con la Rifiuthlon sull’importanza di non abbandonare rifiuti nei parchi durante il gioco, le gite e i pic-nic, saranno invitati a partecipare ad un gioco finale, apparentemente contraddittorio con la pulizia dei prati ma che cela invece un nuovo messaggio in difesa dell’ambiente.