Sant’Eugenio, D’Amato: “Vadim, intervento perfettamente riuscito”

L’intervento chirurgico di Vadim, il ragazzo ucraino che ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvare la mamma, è perfettamente riuscito. E stata eseguita un’escarectomia tangenziale superficiale di tutte le parti necrotiche attraverso una copertura con innesti di epidermide omologa. Mi complimento per il lavoro svolto con l’équipe multidisciplinare operatoria dell’ospedale Sant’Eugenio, coordinata dal dottor Giuseppe Spaltro, per la parte chirurgica, dal dottor Massimo Galletti, per la parte anestesiologica e dal dottor Filippo Carlucci, per la parte infermieristica. Ringrazio di cuore il centro grandi ustionati del Sant’Eugenio per l’assistenza medico-sanitaria fornita a questo giovane eroe”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.