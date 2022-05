Il 24 a Ladispoli si parla di Fondo impresa femminile

A Ladispoli, martedì 24 maggio, a partire dalle 16e 30 nella biblioteca comunale, si svolgerà un incontro divulgativo per la presentazione del Fondo impresa femminile, che sostiene la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, delle imprese condotte dalle donne. La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno della imprenditoria femminile, che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 200 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

L’incontro promosso dall’Assessore per l’Ufficio Europa del Comune di Ladispoli Avv. Veronica Raimo, aperto a tutta la cittadinanza, propone una disamina delle opportunità offerte dal finanziamento per l’avvio o lo sviluppo e consolidamento delle imprese femminili ed un servizio di orientamento per le modalità di presentazione delle domande.

“Questo appuntamento – ha detto l’Assessore Veronica Raimo – sarà un importante occasione per approfondire i contenuti e le opportunità offerte dal Fondo impresa femminile, che offre consistenti finanziamenti per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura dell’imprenditoria delle donne, che costituiscono un volano economico tra i più significativi dell’intero tessuto imprenditoriale italiano”.

Parteciperanno ai lavori Margherita Frappa, referente della Regione Lazio e Manuela Colacchi, responsabile del punto territoriale Europa di Ladispoli.