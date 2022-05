A Carpineto Romano il premio “Francesco Galeotti”

Nel trentennale della morte dei Giudici Falcone e Borsellino, il Sindaco del Comune di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, ha conferito, a tre studenti della Scuola Secondaria di I grado di Carpineto Romano, Istituto Comprensivo “Leone XIII”, una borsa di studio intitolata al giovane “Francesco Galeotti”, prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale.

Proprio nel Parco di Carpineto Romano intitolato ai giudici “Falcone e Borsellino” si è tenuta la cerimonia di premiazione dei ragazzi che hanno svolto un elaborato sul senso attuale della lotta alla mafia e su come i tragici fatti del 1992 hanno influito sull’attuale configurazione socio-politica della nostra Repubblica.

“Quanto trent’anni fa ha sconvolto il nostro paese lascia una traccia indelebile nella memoria. Far riflettere i giovani di oggi sulla storia e attualizzare la memoria significa, con un alto senso di impegno civico, far crescere in ciascuno di loro il seme della giustizia. Che sia economica, sociale e collettiva, i ragazzi che sono già cittadini attivi hanno in mano il futuro, ed è dovere delle istituzioni fornire loro gli strumenti per agire e rendere vivi i valori che fondano le nostre comunità”.

Rocco Ferraro, Consigliere delegato Città metropolitana di Roma Capitale, presente alla cerimonia.