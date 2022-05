Tema idrogeno al centro delle attenzioni (il 24 maggio)

L’uso dell’idrogeno è stato ipotizzato più volte negli ultimi decenni, soprattutto in prossimità di crisi di approvvigionamento di fonti energetiche e in fase di instabilità dei prezzi, senza mai sfociare in un mercato significativo di contratti e infrastrutture.

Oggi, in una fase di transizione ecologica per l’Italia, l’idrogeno non è più una semplice ipotesi ma un’opportunità concreta per aziende e territori. L’obiettivo è capire come gli investimenti pubblici e privati potranno intervenire per implementare questo percorso.

Gruppo Italia Energia editore di Canale Energia, Quotidiano Energia e CH4, la rivista italiana del gas e dell’acqua, organizza il 24 maggio alle ore 10:00 un webinar con attori di primo piano del settore per approfondire il ruolo dell’idrogeno nello sviluppo del Sistema Italia come occasione da cogliere oggi e nell’immediato futuro.

Programma

Introduzione e moderazione – Agnese Cecchini, Direttrice Responsabile Canale Energia

La strategia italiana ed europea per l’idrogeno – Cristina Maggi, Direttrice H2IT

Idrogeno tra industria e ricerca – Giorgio Graditi, Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Enea

L’esperienza dei territori – Marco Sacchetti, Assessore Ambiente Comune di Arezzo; Paolo Micheli, Sindaco Comune di Segrate

L’esperienza delle fiere e le opportunità per i professionisti – Daniela Pitton, Exhibition Manager HESE Hydrogen Energy Summit&Expo Bologna, Andrea Maria Mazzano, Presidente Federprofessional

Moderazione: Antonio Jr Ruggiero, Direttore Responsabile CH4, la rivista italiana del gas e dell’acqua

Conclusioni – Marcello Capra, Delegato SET PLAN presso il Ministero della Transizione Ecologica, dialoga con Romina Maurizi, Direttrice Responsabile di Quotidiano Energia