Giornata Internazionale delle patologie eosinofile, illuminato il Castello di Bracciano

ESEO Italia – Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile organizza la prima Settimana di sensibilizzazione sulle patologie eosinofile.

L’idea di istituire una giornata dedicata alla comunità dei pazienti affetti da malattie eosinofile nasce da un obiettivo comune da parte delle Associazioni di pazienti di Spagna, Italia, Gran Bretagna, Svizzera, Francia, Australia ed USA.

Il 18 maggio 2022 si celebra la I Giornata Internazionale sulle patologie eosinofile, che darà il via ad una Settimana dedicata che vedrà il suo termine alcuni giorni dopo, il 22 maggio , con la celebrazione della I Giornata Europea per l’Esofagite Eosinofila in concomitanza con gli eventi delle altre associazioni europee organizzatrici e prevedendo dei collegamenti tra le varie manifestazioni.

Obiettivo della Settimana è quello di far conoscere e sensibilizzare attraverso un approccio multicanale sulle patologie eosinofile ed in particolare sull’Esofagite Eosinofila, rara malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente l’esofago inficiando pesantemente la qualità di vita dei pazienti che spesso non riescono ad alimentarsi correttamente o con continuità.

Per dare maggiore risalto alla Giornata Internazionale delle Patologie Eosinofile verranno illuminati del color magenta, numerosi luoghi o monumenti famosi nelle varie nazioni organizzatrici tra i quali le Cascate del Niagara negli Stati Uniti mentre in Italia si illumineranno il Castello di Bracciano (RM) e la Rocca di Cento (FE).

Abbiamo scelto dei monumenti di indiscussa bellezza che non sono sufficientemente conosciuti per rimandare alla nostra patologia che, scoperta da pochi anni e pur avendo delle linee guida internazionali, rimane ancora non sufficientemente conosciuta.

Ci auguriamo che tanti aderiscano a questa campagna di sensibilizzazione postando foto e motivando le ragioni di questa illuminazione.

L’Associazione ESEO Italia, a nome di tutti i pazienti che rappresenta, ringrazia il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, la Presidente del Consiglio Giulia Sala e in particolare la principessa Maria Pace Odescalchi che generosamente ha aderito all’iniziativa consentendo l’illuminazione del castello.

Ringraziamenti doverosi sono rivolti anche alla Dr.Falk Pharma ed alla SANOFI che con il loro contributo non condizionante hanno permesso la realizzazione dell’intero progetto.