Con LAZIO YOUth CARD 100mila euro in buoni libro

Al progetto sono stati destinati 100.000 euro in buoni libro, che i possessori di LAZIO YOUth CARD potranno spendere presso le librerie del territorio aderenti all’iniziativa.

Una iniziativa dal duplice valore: incentivare i giovani alla lettura e rafforzare e valorizzare le piccole librerie del Lazio.

“Vogliamo aiutare i nostri ragazzi ad innamorarsi della lettura perché leggere è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ognuno di noi. – ha dichiarato Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio – Siamo particolarmente orgogliosi della LAZIO YOUth CARD che per due anni consecutivi è stata riconosciuta come miglior Carta Giovani d’Europa per i tanti servizi che offre. Questa App è senza dubbio uno strumento che mettiamo nelle mani dei nostri ragazzi per stimolare la loro curiosità, per spingerli ad affrontare nuove sfide e per fargli conoscere il mondo, anche attraverso i libri”

Ogni possessore grazie all‘app LAZIO YOUth CARD, potrà usufruire di un buono del valore di 10 euro per l’acquisto di libri. Il buono potrà essere utilizzato vidimando il coupon scaricato nell’App direttamente alla cassa di una delle librerie indipendenti aderenti all’iniziativa.