Zingaretti: “Investire sui piccoli comuni per rendere più competitiva la regione”

”Dobbiamo continuare a investire sulla forza dei Piccoli Comuni del Lazio per rendere tutti insieme sempre più forte e competitiva la nostra regione”, con queste parole questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha iniziato il suo discorso all’inaugurazione della Festa dei Piccoli Comuni del Lazio, Vivere Bene, Anteprima Terra Madre – Rigenerazione, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese.

“E il Lazio lo ha capito da tempo e sulle straordinarie potenzialità dei piccoli comuni del nostro territorio noi abbiamo investito molto. Questa festa infatti è giunta alla sua quinta edizione, e fin dall’inizio è stata un successo. Nel Lazio inoltre abbiamo istituito un ufficio ad hoc e finanziato un bando proprio per i piccoli Comuni per tre anni consecutivi con 12 milioni di euro e 301 progetti finanziati. Ora vogliamo fare ancora di più grazie alle risorse della programmazione europea e a quelle del Pnrr. Uno strumento che avrà un impatto straordinario sulla crescita economica, sociale e produttiva della nostra regione, risorse che ci sosterranno nel continuare a creare anche un modello di sviluppo più giusto, più equilibrato, più rispettoso della terra e capace di valorizzare l’enorme patrimonio di bellezza, saperi e paesaggi custodito nelle aree interne e soprattutto nei comuni più piccoli”, ha concluso Zingaretti che poi successivamente ha visitato gli stand degli oltre 60 piccoli Comuni presenti all’iniziativa organizzata dalla Regione Lazio.

”La festa dei piccoli Comuni del Lazio non è una semplice festa, ma è anche uno strumento importante per condividere e far conoscere a tutti, gli elementi centrali delle politiche che la Regione Lazio sta realizzando a favore di queste realtà locali, come ad esempio ultimo arrivato, il bando di 3 milioni di euro per l’acquisto degli scuolabus elettrici. L’iniziativa rappresenta una vetrina della sostenibilità, della qualità, alla quale i piccoli Comuni partecipano con un entusiasmo enorme, perché trovano lì la possibilità di mostrarsi con orgoglio nella grande città ma anche di fare squadra con gli altri e la stessa Regione. Vogliamo con forza che questi Comuni non solo non scompaiano spopolandosi, ma che siano sempre più conosciuti e valorizzati, perché sono uniche le loro storie, il loro ambiente la loro enogastronomia, le loro comunità ed è proprio qui che si concentra l’idea di Paese e di Regione di cui oggi abbiamo bisogno per costruire futuro. Ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti per l’intuizione e la costanza avute nello spingere in questa direzione, e non ci fermeremo ma andremo avanti sull’innovazione e la transizione ecologica, puntando sulle opportunità che il PNRR ci presenta, come ad esempio la costruzione di comunità energetiche nei piccoli comuni con una serie di progetti pilota già in campo”, ha dichiarato Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio.

La manifestazione articolata su due giornate, sabato 14 e domenica 15 maggio, si svolge presso Villa Borghese (viale delle Magnolie) dalle 10 alle ore 18 e prevede un calendario fitto di incontri, dove sarà possibile ritrovare i sapori tipici del Lazio, e dove si potranno degustare i prodotti enogastronomici di ogni comune o prendere parte ai laboratori culinari. La Festa dei Piccoli Comuni, inaugurata al ritmo della musica dell’Eko Orchestra di Castrocielo, prevede per tutta la giornata di oggi anche spettacoli itineranti e statici lungo l’area della festa, intrattenimenti musicali con bande e gruppi folkloristici del Lazio. Durante il pomeriggio si esibirà, invece, l’Associazione Bandistica Attilio Verdirosi di Longone Sabino (RI).

Tra i laboratori della tradizione sarà possibile assistere alla dimostrazione della lavorazione del Telaio, o seguire il Maestro Presepista del Comune di Greccio (a Rieti) che illustrerà come costruire un presepio, dal progetto all’ambientazione, dalla prospettiva all’illuminazione. Infine domani domenica 15 maggio si parte alle ore 10.30 con l’esibizione della Little Big Band di Colonna, in provincia di Roma, della Banda Musicale “Concezio Colandrea” di Borbona a Rieti e della Banda Musicale Città di Gallese e del Gruppo Musici di Gallese (in provincia di Viterbo). Tra i laboratori previsti: la lavorazione della lana di Vallinfreda, show maccheroni a fezze di Montenero Sabino e il Maestro Presepista del Comune di Greccio, sempre nella provincia reatina. Sono in tutto 65 i Comuni che hanno aderito alla Festa dei Piccoli Comuni, iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio in collaborazione con Legambiente Lazio, Slow food, e la partecipazione del Comune di Roma e Arsial nell’ambito di ”Festa dei Piccoli Comuni del Lazio – Vivere Bene – Anteprima Terra Madre – Rigenerazione”.