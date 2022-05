Spazio “Porta del Parco”, plauso di Minnucci e Califano

Minnucci plaude l’iniziativa



“Stamattina ho avuto il piacere di presenziare alla presentazione del Progetto vincitore “Itinerario Giovani – Centro di sosta” dell’associazione Fidelia, per la gestione del complesso edilizio “Porta del Parco” che è stato contestualmente inaugurato dal Presidente Zingaretti, alla presenza del direttore e del presidente del Parco Naturale di Bracciano Martignano, Daniele Badaloni e Vittorio Lorenzetti a fare “gli onori di casa”.

Assieme a me molti colleghi amministratori a testimonianza dell’attenzione verso un progetto che crea uno spazio nuovo, polifunzionale, gestito da un folto gruppo di giovani che hanno messo in campo una grande progettualità.



A loro il mio augurio di buon lavoro e la soddisfazione che l’ente abbia valorizzato un luogo così importante per la comunità Sabatina premiando un progetto serio, giovane e di ampio respiro” così in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.

Califano: “Un sogno che si realizza”

L’inaugurazione dello Spazio ‘Porta del Parco’ è ciò che intendiamo quando parliamo di ‘investire sui giovani’. Insieme alle amministrazioni del ‘Lago’ e all’Ente Parco di Bracciano e Martignana avevamo un sogno: dare nuova vita al vecchio mattatoio, un simbolo per tutti i cittadini dell’area del Lago di Bracciano. Grazie a ‘GenerAzioniGiovani.it’ della Regione Lazio siamo riusciti a dar vita a quel sogno, restituire quegli spazi alla cittadinanza e creare opportunità per i ragazzi e per il territorio stesso. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che dà seguito ai tanti interventi messi in campo per fare in modo che i giovani possano scommettere su loro stessi e sulle proprie capacità senza dover ‘emigrare’ in altri Paesi. Un ringraziamento al Presidente e al Direttore dell’Ente Parco, Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, alla direttrice dello Spazio e a tutti i ragazzi di ‘Fidelia’ l’associazione che si è aggiudicata la gestione dello ‘Spazio’ presentando uno splendido progetto. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano