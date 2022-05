Libri, alle viste la presentazione di “AforiSmart. L’Amore e la bellezza”

“AforiSmart. L’Amore e la bellezza” di Anna Maria Onelli. Prossima presentazione.

Il libro selezionato tra numerosi testi, è approdato alla cerimonia di premiazione in Campidoglio guadagnandosi un posto nell’Antologia letteraria AlberoAndronico

Sarà presentato al pubblico da Anna Maria Onelli, il 21 maggio 2022, nella sala consiliare di Manziana, alle ore 17,00, con i saluti di apertura del sindaco Bruno Bruni e dell’assessore alla cultura Eleonora Brini. Intervengono il dirigente scolastico Riccardo Agresti e la presidente del Rotary club Ladispoli – Cerveteri, Margherita Frappa. Il testo va a ritrovare nella mitologia, nell’arte, nella filosofia e nella storia, le radici e il senso dell’amore e della bellezza, trasformando pensieri e contenuti complessi in un linguaggio semplice, adatto a una lettura scorrevole a più livelli. Il saggio trae dalla mitologia le risposte utili a chi si pone domande sull’amore, sulla passione, sul tradimento, sulla gelosia, sull’amore patologico e sulle caratteristiche di un amore duraturo; si compone di brani brevi, ciascuno con una struttura e un significato propri, che si prestano a far riflettere su quanto oggi caratterizza l’amore tra partner. Il discorso sulla bellezza segue, invece, un percorso storico per ritrovare nelle arti figurative, nella pittura, nella scultura, nel mosaico, nella fotografia quegli ideali di bellezza femminile che, dalle veneri voluminose e rotonde, care all’uomo primitivo, hanno attraversato e caratterizzato ogni secolo, fino alla bellezza del terzo millennio, che si affida alla chirurgia estetica e al botulino. Ogni brano è scritto con lo scopo di accrescere la cultura, arricchire le conversazioni, giovare all’intelletto e nutrire l’anima, pertanto si rivolge a tutti, anche a chi non si è mai avvicinato alla mitologia greca e romana o all’arte.



Anna Maria Onelli, vive a Manziana (RM), laureata in Pedagogia, abilitata all’insegnamento di Storia e Filosofia, ha maturato una lunga esperienza d’insegnamento e rie rivestito incarichi pubblici. Dirigente scolastico, relatore in congressi e convegni nazionali e internazionali, conduce corsi di formazione per docenti e svolge attività di consulenza e di editing. È Autrice di numerosi articoli in tema psico-pedagogico, pubblicati su quotidiani e riviste specializzate. Ha pubblicato i libri: Bambini e adolescenti. Disagi e rischi. Rubbettino Editore (2016); Saper leggere e scrivere non basta. Riflessioni di un insegnante sulle buone maniere.