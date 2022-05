Per il Salvo D’Acquisto un “Pcto” in aeroporto

Il 5 maggio si è concluso il 2° di due “Pcto” degli studenti del 4° anno e del 5° anno dell’istituto tecnico paritario “Salvo D’Acquisto” di Castel Giuliano-Bracciano nell’aeroporto “Savini” di Bracciano, sede del 1° Reggimento sostegno aviazione esercito “Idra”.

L’acronimo Pcto sta per “Percorso per le competenze trasversali per l’orientamento”, ex “alternanza scuola lavoro”.

Con la legge 107/2015 è stato reso obbligatorio per i trienni di tutte le scuole secondarie di secondo grado e prevede un pacchetto di ore di formazione da svolgere direttamente nell’ambiente lavorativo. Questa metodologia didattica permette agli studenti di affiancare alla formazione teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato, favorendone così il loro inserimento in una dimensione organizzativa funzionante ed esterna alla vita scolastica. Infatti la progettazione del percorso deve contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

A tal proposito è stato individuato, sul territorio, il 1° Reggimento sostegno aviazione esercito “Idra” quale Ente ospitante per i Pcto a indirizzo aeronautico.

Negli accordi preliminari fra la dirigente scolastica Lucia Dutto e il Comandante del Reggimento Francesco Meo, sono stati indicati due periodi: il primo, a favore della 4° classe T.L., da effettuare dal 26 marzo al 7 aprile; il secondo, per la 5° classe T.L., dal 26 aprile al 5 maggio 2022.

In entrambe le occasioni, la magnifica e simpatica accoglienza con il saluto di “benvenuto” del colonnello Meo alle classi ha stemperato quel clima iniziale di diffidenza degli alunni, dovuta al nuovo ambiente scolastico-lavorativo. La sua esposizione sul significato del Pcto e di come sarebbe stato sviluppato all’interno del Reggimento nei giorni a seguire, ha dato modo agli studenti di orientarsi alle attività pratiche che sarebbero state svolte.

Altra figura importante è stato il tutor “aziendale”, il capitano Federico Conversi, che ha sviluppato il programma del percorso per ogni singola classe. Fondamentale è stata, anche, la scelta dei collaboratori che hanno insegnato le varie attività pratiche all’interno degli hangar. Gli studenti come da programma hanno potuto frequentare lezioni pratiche su gli elicotteri in manutenzione, con grandissimo interesse, entusiasmo e curiosità. Gli istruttori con la loro professionalità, hanno saputo guadagnarsi la stima e la simpatia degli alunni.

Al termine dei due Pcto alla presenza del Comandante di reggimento, della dirigente scolastica e dal personale impegnato in ogni singolo percorso, si è svolta una semplice cerimonia durante la quale ciascun allievo ha ricevuto l’attestato di partecipazione. Infine, il tutto si è concluso definitivamente con il rituale goliardico di una foto ricordo di tutti gli aventi causa accanto ad un elicottero. Si ringrazia il comandante e tutto il personale del reggimento, per la disponibilità, per la gentilezza e per l’ospitalità.

Gianfranco Vadrucci, tutor scolastico