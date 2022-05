Al “Vian” la parola d’ordine è “eco sostenibilità”

Il seminario organizzato dall’associazione L’agone nuovo dedicato ai cambiamenti climatici e nuove tecnologie antispreco



Eco riciclo, riduzione allo spreco energetico e cambiamenti climatici: sono questi, gli argomenti portanti del seminario tenutosi al Liceo I. Vian di Anguillara il 6 maggio scorso.

L’iniziativa con il supporto della Regione Lazio, dedicata ai ragazzi alla consapevolezza del clima, è stataorganizzatadall’associazione Lagone Nuovo e dal Liceo Vian a cui hanno partecipato i ricercatori ENEA Erika Mancuso, Salvatore Scaglione, il sindaco Angelo Pizzigallo, la Vice Sindaca Paola Fiorucci e l’assessore delegato alla Pubblica Istruzione, Paolo Guidi.



Danilo Vicca Dirigente scolastico, nel suo intervento introduttivo, ha più volte segnalato l’importanza dell’educazione al clima e alla sostenibilità nelle scuole. Non a caso i dati UNESCO, indicano che a scuola si trova una certa difficoltà nell’inserire gli argomenti sull’emergenza climatica nei programmi di istruzione. Si stima infatti che solo il 53% dei programmi nel mondo fanno riferimento al problema del cambiamento climatico e anche quelli che menzionano questa emergenza globale la pongono in secondo piano. La ricerca sottolinea anche che solo il 40% degli insegnanti è in grado di spiegare agli alunni l’urgenza ambientale. Alla luce di questi risultati [n.d.r].



Dati che fanno riflettere ma al tempo stesso si pongono da monito a un problema ormai, su scala mondiale, che ci rende tutti responsabili delle medesime conseguenze.

A tal proposito, la dott.ssa Erika Mancuso,ha spiegato ai ragazzi,l’esistenza del Living LAB definito dalla Commissione Europea, un progetto “finalizzato a generare ecosistemi open e centrati sull’utente, in grado di accelerare l’adozione su larga scala di tecnologie innovative e servizi co-creati con gli utenti stessi.“



Un laboratorio innovativo in cui vige l’incontro e confronto, la co-progettazione e aggregazione tra enti pubblici, privati, centri di ricerca e gruppi di cittadini. Con l’obiettivo di promuovere tecnologie per il sociale e basate sulla salvaguardia all’ambiente.

