Parco Bracciano-Martignano, il 12 taglio del nastro del centro di sosta

Giovedì, 12 maggio alle 11 all’inaugurazione del centro di sosta “Spazio Porta del Parco”, il progetto presentato dall’Ente Parco nazionale regionale Bracciano-Martignano e realizzato con il contributo del Fondo nazionale politiche-giovanili, “Itinerario Giovani” spazi e ostelli, per valorizzare e rendere operativo l’omonimo complesso di Anguillara Sabazia (via della Mola Vecchia, 30).

La gestione del centro (prevista dal Bando) è indirizzata per i giovani under-35 e si colloca all’interno di una visione di ristrutturazione degli spazi all’avanguardia e già preesistenti nella quale il progresso tecnologico, storia e rispetto dell’ambiente convivono in maniera sinergica sotto il segno dell’aggregazione e della promozione sociale, culturale, imprenditoriale.

Fidelia, l’associazione a promozione sociale che ha vinto l’appalto per l’affidamento della struttura, è un collettivo di giovani (alcuni dei quali rientrati dall’estero in Italia a causa della pandemia globale), che si sono ritrovati a ragionare su tematiche relative alla vita locale e a scambiarsi idee e proposte su come rilanciare la vita sociale, culturale ed economica del loro territorio. All’interno dell’innovativo complesso di Spazio Porta del Parco, potrete scoprire i servizi finalizzati al marketing territoriale e al protagonismo giovanile.

La cerimonia sarà presieduta dal presidente Nicola Zingaretti. Saranno inoltre presenti all’evento, il vicepresidente Daniele Leodori, il presidente del XV Municipio di Roma Capitale Daniele Torquati, gli esponenti della giunta e del Consiglio regionale, le amministrazioni dei territori appartenenti al Parco, i rappresentanti delle forze dell’ordine e le associazioni del territorio.