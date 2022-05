Un premio per lo “Sviluppo sostenibile”

Ritorna il premio per lo Sviluppo ostenibile, istituito dalla Fondazione e da Ecomondo – Italian Exhibition Group, che giunge alla sua 12.ma edizione.

Sono invitate a partecipare imprese e startup che si distinguono particolarmente per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali ed economici, nonché del loro potenziale di diffusione. Il premio è aperto alla più ampia partecipazione, libera e gratuita.

Per l’anno 2022 il Premio per lo sviluppo sostenibile sarà articolato in 3 sezioni:

• Premio startup per il clima, in collaborazione con Italy for Climate e STEP

• Impresa per l’economia circolare, in collaborazione con il CEN – Circular Economy Network

• Impresa per il capitale naturale, in collaborazione con il Crea e il WWF

Il Premio ha ricevuto l’Adesione del Presidente della Repubblica continuativamente dal 2009 ed è stata richiesta l’adesione anche quest’anno.

Le imprese e le startup che ritengono di avere i requisiti hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per aderire.