Oriolo Romano, il 24 c’è “Guardando le stelle”

Domenica 24 aprile si svolgerà un’iniziativa di solidarietà per la prevenzione e la promozione della salute delle donne a favore di Komen Italia, organizzazione italiana no profit impegnata nella lotta ai tumori al seno.

L’iniziativa parte dal presupposto di far convergere arte e cura, e gli spazi di Palazzo Altieri saranno lo scenario ideale per questo incontro simbolico.

Dalle 9.30 alle 16.30, presso “Spazio supporto donna”, si effettueranno prestazioni diagnostiche gratuite offerte dai volontari di Komen Italia, previa prenotazione, per prevenzione e promozione della salute femminile.

Cogliamo l’occasione per ringraziare gli organizzatori dell’evento “Spazio supporto donna” e il “Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia della Fondazione Policlinico Gemelli” e la Direzione Regionale Musei Lazio con la Dott.ssa Zalabra