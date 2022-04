Scuola, ad Ariccia continuano i menù a tema

Continua ad Ariccia l’iniziativa dei “Menù speciali” ideata dalla Dussmann Service S.r.l., la ditta che fornisce il servizio mensa nelle scuole comunali per conto del Comune. Dopo i menù a tema e i vari menù regionali oggi agli studenti di Ariccia è stato offerto un menù interamente ispirato alla cucina tipica dei Castelli Romani.

“Il progetto – ha dichiarato Irene Falcone, consigliera delegata alla Scuola del Comune di Ariccia – è nato per stimolare la curiosità dei più piccoli e per far conoscere ai ragazzi l’Italia in cucina. Oggi è stato il turno dei Castelli Romani. Anche se come si può ben immaginare questo Menù è sicuramente quello più familiare per i nostri alunni, è stato comunque importante spiegare loro le origini di alcuni piatti , il procedimento e l’impegno che servono per realizzarli. Protagonisti del pasto di oggi la porchetta di Ariccia e le Ciambelline al vino fatte a mano direttamente dalle cuoche delle mense. Un ringraziamento particolare da parte mia e del sindaco Gianluca Staccoli va a loro e alla ditta Dussmann per l’impegno e la professionalità con cui stanno portando avanti questo progetto, sperimentando ricette nuove e rendendo il pasto un momento centrale del percorso educativo dei bambini”.