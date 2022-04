Fonte Nuova, l’ANFI dona al Comune opere e attrezzature da destinare a “Largo Fiamme Gialle di Tor Lupara”. Chioccia: “Un’eccezionale contributo che arricchisce la città di Fonte Nuova”

Cerimonia di consegna delle opere a “Largo Fiamme Gialle di Tor Lupara”, donate dall’ANFI, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Fonte Nuova, al patrimonio indisponibile del Comune.

In rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, la Consigliera delegata alla viabilità Manuela Chioccia. Hanno partecipato alla cerimonia, oltre al Sindaco del Comune di Fonte Nuova Piero Presutti, il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio della Regione Lazio, Roberto Pollari, il presidente Nazionale dell’A.N.F.I., Gen. C.A. Pietro Ciani, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Paolo Compagnone.

“Opere e attrezzature realizzate dall’Associazione e donate al Comune, che non solo arricchiscono il patrimonio di Fonte Nuova, dando nuova vita a Largo Fiamme Gialle, ma che migliorano la viabilità dell’area dotandola di un sistema di illuminazione proprio. Non posso che ringraziare l’ANFI e il Presidente della Sezione di Fonte Nuova, Colonnello Mario Clementi, per questa importantissima donazione alla cittadinanza.

Migliorare il patrimonio delle nostre città e la viabilità delle nostre arterie, all’interno come in prossimità dei centri abitati, è un obiettivo prioritario cui concorrono tutte le istituzioni, e l’ausilio e la collaborazione delle forze armate e delle loro rappresentanze è in casi come questi un’eccezionale contributo”.

Manuela Chioccia, consigliera delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale.