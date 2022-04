Situazione Covid nel Lazio, 1 Aprile 2022

COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 11.321 TAMPONI MOLECOLARI E 44.220 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 55.541 TAMPONI, SI REGISTRANO 8.460 NUOVI CASI POSITIVI (-796), SONO 9 I DECESSI (-6), 1.202 I RICOVERATI (+9), 77 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +5.867 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 15,2%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 4.273.

***OGGI POMERIGGIO SALUTIAMO IL TEAM MEDICO MISTO COMPOSTO DA PERSONALE DI ARES 118 E DEL BAMBINO GESU’ IN PARTENZA PER IL CONFINE UCRAINO DOVE LAVORERA’ PER ALMENO UNA SETTIMANA PER PRESTARE ASSISTENZA E EFFETTUARE IL TRIAGE PER I PAZIENTI DA PRENDERE IN CARICO. E’ LA PRIMA VOLTA CHE UN TEAM MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SI RECA AL CONFINE CON L’UCRAINA”

***attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 13.500 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

***Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

* Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.719 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.409 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 1.145 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 380 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 658 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 809 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 2.340 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 955 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 342 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

1° aprile 2022