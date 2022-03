Cause e responsabilità della crisi ucraina

In questo periodo, in Occidente, stiamo assistendo alla formazione di un pensiero unico sulla crisi Ucraina, ne consegue che chiunque tenti di fare un ragionamento più ampio, andando oltre le solite etichette, (“buoni” e “cattivi”, “impero del bene” e “impero del male”), venga accusato di essere fìlo-Putin o addirittura censurato, come è successo al professor Alessandro Orsini.

Non mi riferisco alla ferma condanna dell’invasione russa, causa di una guerra odiosa e fratricida, per cui è stata esemplare la compattezza di noi italiani e di tutte le forze politiche (cosa che non è avvenuta per altri conflitti). Le questioni di divisione sono altre: la responsabilità dell’Alleanza atlantica nello sviluppo della crisi, la questione dell’invio di armi difensive all’esercito ucraino ed il ruolo più o meno rilevante dei nazisti ucraini all’interno del conflitto. Sono proprio queste le tematiche che intendo affrontare sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista della riflessione politica. Per quanto riguarda la questione delle responsabilità della NATO, sembra ormai che chiunque, qui, in Italia, si azzardi a dare ad esse un certo risalto sia considerato un pazzo o un fìlo-russo, tanto che ormai solo 2 giornali, il Fatto Quotidiano e il Manifesto, osano parlarne.

Tuttavia, proviamo a fare un passo indietro per cercare di comprendere quando effettivamente l’Alleanza atlantica è entrata, più o meno direttamente, in Ucraina. I primi rapporti tra NATO e Ucraina risalgono già al 1991 (anno del crollo dell’Unione Sovietica), quando il Paese ha aderito al Consiglio di Cooperazione Nord Atlantico, tre anni dopo, nel 1994, l’Ucraina ha aderito al Programma Partnership for Peace e nel 1997 si è formata la Commissione Ucraina-Nato, allo scopo di valutare un possibile ingresso dell’Ucraina nella NATO, cosa che oggi fa un certo effetto. Dal 1995, inoltre, i militari Nato si trovavano nella base di Yavoriv (bombardata dai russi), per addestrare l’esercito ucraino. Questi avvenimenti vanno, comunque, collocati nel contesto storico della caduta del Muro di Berlino e della progressiva espansione della NATO.

A partire dal 1990, infatti, l’Alleanza atlantica si è sempre più allargata verso est, in Europa centrale prima e poi in buona parte dell’Europa orientale e sud-orientale. Gli Stati Uniti, così facendo, hanno perseguito una sorta di strategia “dell’accerchiamento” nei confronti della Russia che, dopo la caduta dell’URSS, ha fatto e fa, tuttora, fatica ad affrancarsi dall’etichetta di “potenza decaduta”. Tale strategia dell’accerchiamento non è ovviamente piaciuta alla Russia, specialmente dopo la salita al potere di Vladimir Putin, ed è stato uno dei fenomeni che ha spinto quest’ultimo a dare inizio ad una guerra brutale e distruttiva. Recentemente è stato divulgato (piuttosto in sordina) un discorso di Joe Biden del 1997, in cui il presidente degli Stati Uniti, all’epoca senatore, esprimeva i suoi dubbi su un ulteriore allargamento della NATO verso est, poiché questo avrebbe generato una risposta offensiva da parte di Mosca, ipotesi che si è di fatto materializzata. Allora io mi domando: perché gli americani hanno continuato questa politica pur conoscendone i potenziali rischi? L’unica spiegazione logica è che queste azioni sono in linea con la tradizionale politica estera americana: l’imperialismo.

Quindi la guerra in Ucraina sarebbe colpa della NATO? No. Ricordiamoci sempre che l’aggressore è la Russia e che Putin è passato alle armi senza avvalersi prima di qualsiasi via diplomatica. Questi avvenimenti, perciò, non possono e non devono essere usati per giustifìcare l’invasione dell’Ucraina, ma solo per giungere ad una comprensione più esaustiva e consapevole della crisi in atto.

Un altro tema di divisione, all’interno del dibattito politico, è quello dell’invio di armi all’esercito ucraino. Io, che sono per la pace, ritengo che inviare armi all’Ucraina non solo aumenti il massacro di civili innocenti, ma tenga l’Occidente “appeso ad un fìlo”. Se la NATO, infatti, accettasse le ulteriori richieste del presidente Zelensky e mettesse a disposizione caccia e carri armati, avrebbe di fatto dichiarato guerra alla Russia e ciò genererebbe un inesorabile e pericoloso allargamento del conflitto. Oltrepassare questa “breve” soglia, dunque, sarebbe sufficiente per dare inizio ad una guerra mondiale, ponendo l’Europa in una posizione ancor più difficile rispetto a quella in cui già si trovava precedentemente. Bisogna, inoltre, sottolineare che la decisione dell’Unione Europea di inviare armamenti ha compromesso la sua posizione di mediatrice di pace, impedendole, di fatto, di sviluppare efficacemente dei negoziati diplomatici. La UE, purtroppo, ha perseguito così una strategia fallimentare, poiché non è riuscita a difendere la causa della pace né tantomeno a ritagliarsi uno spazio autonomo dagli Stati Uniti, nella gestione della politica estera.

In questo conflitto hanno avuto anche un certo ruolo, sia bellico che mediatico, i neonazisti ucraini. Gruppi paramilitari, nati dalla cosiddetta “destra da stadio” si sono sempre più affermati dopo l’Euromaidan, grazie all’appoggio del governo di Kiev, che ha anche inserito il Battaglione Azov nella Guardia Nazionale Ucraina. Questi gruppi neonazisti hanno partecipato attivamente alla deposizione di Viktor Yanukovich, assieme alle forze fìlo-europee e fìlo-atlantiche, e hanno ottenuto visibilità dopo il 2014. I nostri media hanno ridimensionato il fenomeno, dicendo che il ruolo di questi gruppi di estrema destra non è stato rilevante. Ma sarà veramente così? Anche la ricostruzione storica ci aiuta a comprendere meglio gli avvenimenti. Nel 2014, Amnesty International ha chiesto esplicitamente al governo ucraino di cessare le violazioni dei diritti umani delle milizie pro-Kiev nei territori occupati. Queste milizie sono state anche in gran parte responsabili del massacro di Odessa. Inoltre, organizzazioni come il Battaglione Azov, il Settore Destro e il Battaglione Aydar si sono macchiati di torture fìsiche e psicologiche, uccisioni di massa di prigionieri e occultamento in fosse comuni, specialmente nel Donbass. L’OSCE, nel 2016, ha stilato un rapporto di 74 pagine, a dir poco agghiacciante, sull’argomento. Le categorie colpite dai neonazisti ucraini sono prevalentemente militari e civili russi, ma anche ucraini membri di partiti di sinistra. Un esempio è la morte di Vadim Papura, giovane comunista ucraino (aveva solo 17 anni), bruciato vivo dai neonazisti ucraini, durante la strage di Odessa. Unica colpa di questo giovane: essere comunista.

Qualche giorno fa, precisamente il 23 marzo, Russia e Cina hanno proposto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU una bozza per ottenere il cessate il fuoco e per fornire aiuti umanitari all’Ucraina. Tuttavia gli altri membri del Consiglio, (USA, Francia, Regno Unito, Albania, Brasile, Gabon, Ghana e Emirati Arabi Uniti), hanno scelto di astenersi dalla votazione, con la giustifìcazione che nel documento non erano scritte le colpe e il ruolo di Mosca nella crisi. Rifìutare un provvedimento del genere, nell’ambito di una organizzazione come l’ONU che ha il potere di fermare la crisi, dimostra che i Paesi che si sono astenuti non sono veramente interessati alla Pace. Anche se le giustifìcazioni addotte sono vere, oggi, ogni tentativo di mitigazione temporanea del conflitto, ogni piccolo passo verso una possibile risoluzione pacifìca dovrebbe essere perseguito senza se e senza ma.

Scaturisce quindi dal mio discorso una riflessione metodologica: è necessario approfondire il tema della crisi ucraina, così come ogni altra questione, da vari punti di vista, affinché si possa affermare una visione quanto più possibile complessa e plurilaterale. Come disse Einstein “Nulla è assoluto, tutto è relativo”.

CHRISTIAN TITOCCI