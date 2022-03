Nel 2024 la 10° edizione del Forum Mondiale dell’Acqua si terrà a Bali e non in Italia

Comunicato del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

Per quanto riguarda l’Italia sarebbe stata una vera umiliazione ospitare la kermesse delle multinazionali dell’acqua proprio in questo paese, che si è espresso compattamente contro le privatizzazioni, e dove l’inattuazione del referendum del 2011 resta come una ferita aperta.

Noi, come tutti coloro che in Italia, in Europa e nel mondo si battono per l’acqua bene comune universale fuori dal profitto, saremo insieme al movimento asiatico per l’acqua pubblica, per contrastare attivamente lo svolgimento del Forum Mondiale dell’Acqua a Bali come in qualunque altra parte del mondo.

Siamo felici se qualcuno è rimasto deluso da questo esito perchè non bisogna dimenticare che il Forum Mondiale è pensato, voluto e organizzato dalle multinazionali dell’acqua, vere e proprie potenze private che – forti della loro potenza economica – trattano con gli stati al fine di ampliare i propri mercati.

Non è questo il modo di affrontare la sfida drammatica del cambiamento climatico, che sta mettendo in crisi le risorse idriche globali e di conseguenza minacciando la vita stessa su questo pianeta. Non abbiamo più tempo da perdere con le strategie di mercato dei colossi dell’acqua che decidono in base a cosa sarà per loro profittevole.

Il Forum delle multinazionali non è luogo né credibile né legittimo per costruire un nuovo percorso per la salvaguardia dell’acqua; potrebbero invece esserlo le Nazioni Unite.

Sappiamo che strappare ai privati il controllo delle politiche sull’acqua, è una proposta che oggi può apparire folle, ma è l’unica strada ragionevole. Potrà qualcosa la ragione contro il profitto?

Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua