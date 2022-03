Papa Francesco: mi sono vergognato, l’aumento della spesa per le armi è pazzia

“Fate stare zitto il sig. Bergoglio”: lo scrive E Sansonetti, ex direttore de L’Unità, oggi direttore de il Riformista

Il Papa, durante l’udienza al Centro Italiano Femminile, si esprime contro l’escalation degli armamenti e l’aumento delle spese militari, e afferma:”Occorre un’altra impostazione delle relazioni internazionali”

Papa Francesco:

“Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!.

La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo, non facendo vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali”.

Il Papa riafferma un concetto fondamentale, già espresso in altre occasioni:

“Preghiamo perché i governanti capiscano che comprare e fare armi non è la soluzione al problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace e come dice la Bibbia, fare delle armi strumenti per la pace”.

“La buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua dignità e cura della nostra casa comune. Lo prova, purtroppo negativamente, la guerra vergognosa a cui stiamo assistendo”.

E Piero Sansonetti, con grande sagacia e tempismo, chiede di far tacere il Sig. Bergoglio. C’è davvero da rimanere senza parole

IL TESTO INTEGRALE DEL DISCORSO DEL PAPA