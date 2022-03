Sgomberato l’immobile di “Laboratoria Ecologista Autogestita Berta Caceres”

Stamattina è stato sgomberato l’immobile di proprietà della Regione Lazio nel parco della Caffarella a Roma, che era stato occupato dagli attivisti ambientalisti lo scorso 6 marzo.

L’occupazione era nata per protestare contro la possibile vendita all’asta, e aveva dato origine all’esperienza di Laboratoria Ecologista Autogestita Berta Caceres: Berta Caceres era attivista e leader indigena honduregna assassinata il 2 marzo 2016 da un commando di uomini armati che aveva fatto irruzione nella sua casa.

lo sgombro è avvenuto dopo che era stato convocato un tavolo in regione, venerdi 25 Marzo, per affrontare il futuro posssibile del progetto berta

Questo il comunicato di Laboratoria Ecologista Autogestita Berta Caceres

SGOMBERO LEA BERTA: BERTA RESISTE Sgomberata la Laboratoria Ecologista Autogestita Berta Càceres in via della Caffarella 13. Nonostante sia arrivata ieri la conferma di un tavolo di trattativa da parte della Regione Lazio, la questura e la prefettura hanno deciso comunque di procedere con il sequestro e lo sgombero. Questo scelta gravissima avviene il giorno prima del Global Strike sul clima. Questo spazio abbandonato dalle istituzioni da dieci anni era stato liberato per essere restituito alla collettività. Non lasceremo che le scelte poliziesche e repressive del Comune e della Regione Lazio distruggano i valori ecologisti, antispecisti e transfemministi che sono alla base del nostro progetto politico. Le istituzioni, che dagli eventi di stamattina si dimostrano sottomesse alle scelte dell’apparato repressivo, ancora una volta si schierano contro i processi di partecipazione cittadina e in totale contraddizione con tante belle parole su ambiente e sostenibilità. Domani lo spezzone di L.E .A Berta Caceres attraverserà il corteo del 25 da piazza della repubblica. Alla fine del corteo da colli albani partirà per un pic nic al parco della Caffarella.

Qualcuno spieghi perchè

Sì, qualcuno mi spieghi il senso di annullare una esperienza ecologista, fermento di tante e tanti giovani che stanno animando di contenuti le battaglie per l’ambiente e il transfemminismo di Roma.

Lo sgombero

Una esperienza sulla quale pesa lo sgombero avvenuto questa mattina, così, senza avvisaglie: arrivano i blindati e la Digos inizia a portare via le persone dell’occupazione “Berta Caceres” alla Caffarella.

Si potrebbe aggiungere che Casapound sono anni che occupa una sede, e che ancora nessuno sia riuscito a sgomberarli, ma sembrerebbe la macchietta di Caterina Guzzanti, “E le foibe?”, ma non sviamo il discorso per centrare la sostanza.

Qualcuno mi spieghi perché l’intervento delle forze dell’ordine con lo sgombero arriva a ridosso della convocazione ufficiale di un tavolo di discussione tra occupanti, istituzioni, compresi i presidenti di VII e VIII Municipio (su cui insiste il Parco dell’Appia Antica), dell’assessorato al Patrimonio di Roma Capitale e della Regione Lazio, in particolare dell’assessorato alla Transizione Ecologica di Roberta Lombardi.

La trattativa, se ci sarà, dunque sarà dopo che sono intervenute le Forze dell’Ordine a sgomberare…

Qualcuno mi spieghi ancora perché lo spazio di via della Caffarella 13, occupato lo scorso 5 marzo, con tante iniziative culturali e sociali in corso, tornerà vuoto e abbandonato.

Il bene era di un privato passato successivamente alla Regione Lazio e successivamente messo all’asta senza successo nel 2018, è stato successivamente trasferito all’agenzia pubblica Invimit per essere venduto. Una destinazione quella dell’uso privato del bene vuoto ormai da anni, fortemente contestato dal comitato di occupazione determinato a farne uno spazio di riflessione sulle pratiche ecologiste e per coniugare giustizia sociale e climatica. Ora, invece di ringraziarli per il grande lavoro svolto, gli attivisti all’interno sono stati identificati e denunciati.

Le dichiarazione delle/gli attiviste/i

“Nonostante sia arrivata ieri la conferma di un tavolo di trattativa da parte della Regione Lazio, la questura e la prefettura hanno deciso comunque di procedere con il sequestro e lo sgombero. Questo scelta gravissima avviene il giorno prima del Global Strike sul clima. – hanno scritto gli attivisti – Questo spazio abbandonato dalle istituzioni da dieci anni era stato liberato per essere restituito alla collettività”. Poi hanno, giustamente, attaccato le istituzioni: “Non lasceremo che le scelte poliziesche e repressive del Comune e della Regione Lazio distruggano i valori ecologisti e transfemministi che sono alla base del nostro progetto politico. Le istituzioni, che dagli eventi di stamattina si dimostrano sottomesse alle scelte dell’apparato repressivo, ancora una volta si schierano contro i processi di partecipazione cittadina e in totale contraddizione con tante belle parole su ambiente e sostenibilità”.

La solidarietà

Per fortuna la solidarietá di molte forze politiche, non si è fatta attendere.

“In un luogo abbandonato da anni stava rapidamente creandosi uno spazio di aggregazione sociale e di approfondimento delle pratiche ecologiste. Riteniamo l’intervento delle autorità una scelta non opportuna. Ribadiamo che la questione degli spazi occupati che hanno finalità democratiche, sociali ed anche ecologiste non possa essere derubricato a problema di ordine pubblico, né in alcun modo risolto attraverso atti di forza”. A parlare il consigliere regionale del Lazio Marco Cacciatore (Europa Verde), Presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti della Pisana insieme a Filiberto Zaratti, coordinatore nazionale e co-portavoce regionale Europa Verde. “Ci auguriamo che il tavolo di confronto prosegua, perché solo un dialogo costruttivo tra Istituzioni e attivisti può decidere del futuro di queste realtà così importanti per Roma. Anche da qui passa l’idea di una città più giusta e più sostenibile”

Gianfranco Mascia

su https://www.ecologica.online/2022/03/24/sgombero-berta-caceres/